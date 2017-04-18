Великий Новгород, 18 апреля, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Бизнесмены из города Боровичи Новгородской области сегодня, 18 апреля, в ходе встречи в Великом Новгороде президента России Владимира Путина с предпринимателями региона пожаловались на плохие дороги. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, тему транспортной доступности второго по величине населённого пункта Новгородской области и состояния дорог подняли владелец фабрики мягких развивающих игрушек «Мякиши» Евгений Антонов и генеральный директор градообразующего предприятия Боровичей — АО «Боровичский комбинат огнеупоров» Анатолий Можжерин.

Doskaurala.ru Ямочный ремонт дороги

Антонов разложил перед президентом карту Новгородской области, на которой наглядно показал, как именно можно добраться в Боровичи. «Беда одна: нам не выехать и не вывезти свою продукцию на внешние рынки», — сказал Антонов, отметив, что на приведение дорог в нормативное состояние «ни местных, ни новгородских денег не хватит».

«Дорожному строительству в Новгородской области нужно уделить повышенное внимание», — согласился Владимир Путин, отметив, что сейчас в области нормативам не соответствует более 70% региональных дорог и около 54−55% — местных.

Анатолий Можжерин заявил, что «Боровичский комбинат огнеупоров» также испытывает сложности с отгрузкой продукции и приёмкой сырья из-за того, что железнодорожная станция Боровичи не справляется с текущими объёмами. «Развитие станции должно быть сопряжено с растущими объёмами, иначе это будет бессмысленно. К сожалению, так часто бывает: государство вкладывается, а бизнес собирается, а потом передумывает», — заметил президент, но пообещал поднять эту тему с министром транспорта и руководством РЖД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также сегодня, 18 апреля, президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета по вопросу национальной системы защиты прав потребителей.