Богота, 18 апреля, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 18 апреля выразил «серьезную озабоченность» по поводу заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро об увеличении численности Боливарианской милиции, сообщает интернет-портал TERRA.

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«Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу милитаризации общества Венесуэлы», — написал президент Колумбии в своем Twitter.

Мадуро 17 апреля одобрил план расширения Боливарианской милиции до 500 тыс. членов, которые будут вооружены и развернуты во всех военных округах страны.

Мадуро сделал это заявление во время выступления по случаю празднования седьмой годовщины образования Боливарианской милиции, народного ополчения Венесуэлы, входящего в состав Боливарианских Национальных вооруженных сил (FANB), на параде, в котором тысячи ополченцев пришли к дворцу правительства Венесуэлы Мирафлорес.

Напомним, что заявление Сантоса было сделано после того, как правительства 11 стран Латинской Америки осудили гибель шести человек в ходе протестов в Венесуэле и призвали правительство Мадуро составить избирательный график для выхода из политического кризиса.

Это заявление было квалифицировано венесуэльским правительством как «грубое вмешательство» во внутренние дела страны. Министр иностранных дел Делси Родригес обвинила правительства стран в поддержке «интервенционизма» и одобрении «бандитизма» внутренней оппозиции.