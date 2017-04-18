Красногорск, 18 апреля, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Для разведки и обследования возможных возгораний с июля 2017 года в лесах Подмосковья планируют использовать беспилотные летательные аппараты. Для этих целей в Комитете лесного хозяйства Московской области приготовили четыре беспилотника, сообщил «Радио 1» председатель ведомства Иван Советников.

skeeze Лесной пожар

Ранее аппараты прошли полевые испытания, показав эффективность работы по обнаружению задымлений. «Мы видим дым, туда за беспилотником выезжает наша группа. Беспилотник поможет ей найти оптимальный маршрут подъезда к пожару — например, где-то стоит забор, где-то есть непроходимый бурелом, где-то — водный объект», — пояснил Советников.

Он отметил, что с помощью беспилотника можно определить примерную площадь возгорания, определить скорость и направление распространения пожара. «С июля планируем их использовать. Всего у нас будет четыре аппарата», — заявил глава комитета. Для борьбы с лесными пожарами будут использовать беспилотники отечественного производства, добавил Советников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в лесах Московской области ликвидировали 134 пожара общей площадью 49,80 га. Официально пожароопасный режим в регионе начал действовать 25 апреля и продлился до 1 ноября 2016 года.