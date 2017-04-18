Севастополь, 18 апреля, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко возразил некоторым положениям «Стратегии развития Севастополя до 2030 года», обозначив интересы военнослужащих флота. Об этом он заявил в законодательном собрании 18 апреля после доклада врио губернатора Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Прошу не забывать, что мы строим жилье для военнослужащих и будем строить не на куличках Севастополя, а поближе к центру. Это моя заинтересованность. Я считаю, что военнослужащие не должны быть ущемлены в местах проживания», — сказал Витко.

Он также добавил, что строительство жилья не должно удорожаться из-за отсутствия коммуникаций — «мы за свой счет их построим».

«И военнослужащие не хуже инвесторов и бизнесменов, которые имеют право жить ближе к центру, а военнослужащие не имеют. Поэтому при реализации я прошу учитывать земли министерства обороны», — отметил Витко.

«Я просил бы внимательно относиться к тем планам, которые вы строите. В стратегии затронуты части земель министерства обороны. У нас на них есть планы, в том числе по Стрелецкому холму: с вариантом размещения парка «Патриот», — сказал Витко.

Также он пояснил, что военное ведомство не может приступить к работе на принадлежащих ему участках из-за не проведенных работ по кадастрированию — пока идет согласование, территории простаивают.

«К примеру, 54-й и 24-й заводы. Мы готовы были еще вчера приступить там к сносу и демонтажу, но не можем», — заключил командующий ЧФ.

«Я попрошу, когда вы будете реализовывать стратегию, очень внимательно к этим вопросам относиться. Потому что сейчас ситуация складывается таким образом, что вы строите планы, предлагаете решения вопросов регистрации земли и еще какие-то препоны», — добавил Витко.