Пекин, 18 апреля, 2017, 17:22 — ИА Регнум.



Военно-морской флаг Народно-освободительной армии Китая

В Желтом море проведены испытательные и учебные стрельбы нового китайского эсминца Xining, сообщает китайский военный телеканал CCTV-7.

Эсминец Xining проекта 052D уничтожил учебные цели из 130-мм и 30-мм артиллерийских установок H/PJ-38 и H/PJ-12, неуправляемыми ракетами, торпедами Yu-7.

Кроме того, в учениях был задействован бортовой вертолет эсминца Z-9C.

Xining (бортовой номер — 117) принят на вооружение ВМС Китая в январе 2017 года и с тех пор совершил четыре учебно-боевых выхода в море.

Справка: Эсминцы проекта 052D являются самыми современными боевыми кораблями в китайских ВМС. Их строительство началось в Китае в 2012 году, а к исходу 2018 года запланировано передать на вооружение ВМФ КНР 13 таких кораблей.

Эсминец Xining является пятым из этой серии новейших эсминцев в составе военно-морского флота Китая.

Эсминцы проекта 052D при водоизмещении 7500 т имеют длину 156 м, ширину 18 м и осадку 6,5 м. На каждом корабле имеется площадка и ангар для вертолета Z-9C.

Экипаж корабля состоит из 280 человек. По сообщениям китайских СМИ, новые китайские эсминцы сопоставимы по боевым возможностям с американскими эсминцами проекта Arleigh Burke.

Стоит отметить, что демонстрация боевых возможностей новых китайских боевых кораблей происходит на фоне роста военно-политической напряженности между КНДР и США с их сателлитами.