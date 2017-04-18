Ярославль, 18 апреля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Следственные органы Ярославской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества со стороны руководства ООО «Угличское топливное предприятие». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Yarregion.ru Мусорный коллапс в Угличе

Именно это предприятие занималось вывозом мусора в городе Угличе, где в январе этого года возник мусорный коллапс. Тогда, как заявили районные власти, проблему вызвало отсутствие субсидии на вывоз мусора со стороны районного бюджета. Субсидия была отменена из-за изменения федерального законодательства. Однако, как установили следственные органы, еще до наступления «коллапса» часть субсидии компания получала незаконно: ее объемы завышались.

Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Следствие полагает, что в феврале 2016 года руководство компании ввело в заблуждение администрацию Угличского района «в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по сбору, транспортированию, утилизации и (или) захоронению твердых коммунальных отходов».

«Действуя из корыстной заинтересованности, злоумышленники представили в управление жилищно-коммунального комплекса администрации Угличского муниципального района недостоверные сведения о заключении необходимого количества договоров, что позволяло получить данную субсидию в размере около 1 миллиона 900 тысяч рублей», — пояснили в СУ СКР.

Полученными деньгами руководство предприятия, по версии следствия, распорядилось по своему усмотрению. В результате был причинен материальный ущерб муниципальному бюджету. Конкретных подозреваемых в деле пока нет. Санкция ч. 3 ст. 159 предусматривает до шести лет лишения свободы. В «Угличском топливном предприятии» возбуждение уголовного дела комментировать ИА REGNUM отказались.

Отметим, что 1 апреля на смену «Угличскому топливному предприятию» на уборку мусора в Углич без конкурса пришло московское ООО «Хартия». По данным СМИ, эту компанию контролирует младший сын генпрокурора РФ Игорь Чайка.