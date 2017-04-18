Рига, 18 апреля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Заработную плату выше 6000 евро в месяц в Латвии получают менее 0,5% от общего числа работников, но она оказывает значительное влияние на благосостояние правящей элиты, пишет газета Neatkarīgā.

ИА REGNUM Евро

Размер средней зарплаты, к которой привязаны зарплаты латвийских депутатов, министров и госслужащих, в значительной мере зависит от максимальных зарплат, хотя с точки зрения статистики, ситуация в стране показывается в значительно более приукрашенном виде в сравнении с реальной, пишет газета.

Так, Центральное статистическое бюро (ЦСБ) в дополнении к средней заработной плате рассчитывает также медиану, без учёта крайних значений. Например, без учёта зарплаты таких руководителей госпредприятий, как глава национальной авиакомпании AirBaltic Мартин Гаусс, получающего более миллиона евро в год.

По словам главы отдела статистики ЦСБ Лии Лусте, бюро рассчитывает медиану, исходя из доступной в Службе государственных доходов (СГД) информации о доходах работников. Таким образом, по данным за 2016 год средняя зарплата в стране составила 859 евро. В то время как медиана — 658 евро, то есть в 1,3 раза меньше. Именно этот показатель объективно демонстрирует, сколько именно зарабатывают латвийцы, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, показатели средней зарплаты в Латвии маскируют истинную нищету: из-за высоких зарплат отдельных людей, увеличивается средний доход жителей страны. Так, в 2016 году средняя брутто-зарплата в Латвии выросла на 41 евро или на 5% и составила 859 евро в месяц. Например, глава AirBaltic Мартин Гаусс зарабатывает почти 900 тысяч евро в год, в свою очередь 25,5% трудоустроенных жителей Латвии получают очень низкие зарплаты — менее двух третей от средней почасовой ставки оплаты труда в стране. Стоит также добавить, что страна лидирует в ЕС по числу жителей с нищенскими зарплатами.

Напомним, зарплата латвийских депутатов и чиновников устанавливается с учетом среднего уровня доходов в стране с применением соответствующих каждой должности коэффициентов.