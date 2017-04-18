Токио, 18 апреля, 2017, 17:09 — ИА Регнум.



ノースマン5614 Женщины в японской армии

В Японии отменяются ограничения для службы женщин в сухопутных войсках, заявила министр обороны Японии Томоми Инада на пресс-конференции в Токио.

Министр пояснила, что данная мера направлена на повышение боеготовности Вооруженных сил страны и «построение привлекательных сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе».

В частности отменяются ранее существовавшие ограничения на службу женщин в танковых, разведывательных и пехотных подразделениях.

«Мы фактически отменяем все ограничения, и будем способствовать привлечению женщин на службу», — заявила министр обороны Японии.

Стоит отметить, что ранее в Силы самообороны Японии уже принимали женщин, например в ВВС и ВМС некоторые женщины смогли стать даже капитанами боевых кораблей. Ограничения на допуск женщин к службе теперь сохранятся только в спецвойсках, имеющих дело с радиоактивными материалами, и в подводном флоте, где для женщин невозможно обеспечить отдельные помещения и условия.

По официальным данным, в конце 2016 года в Силах самообороны Японии числилось почти 14 тыс. женщин.

Напомним, в настоящее время правительство Японии заявляет о рассмотрении возможностей приведения Сил самообороны страны в повышенную боеготовность.

Необходимость этого объясняется напряженной ситуацией в регионе, обострившейся после попадания в японские территориальные воды северокорейской баллистической ракеты.