Санто-Доминго, 18 апреля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Глава Национального департамента расследований Доминиканы Сигфридо Паред 17 апреля заявил о том, что проверит сообщения о предполагаемом заговоре венесуэльской оппозиции против президента Николаса Мадуро в Доминикане, однако при этом исключает его существование.

Eneas De Troya Николас Мадуро

Заявления чиновника последовало после заявления бывшего вице-президента Венесуэлы Хосе Висенте Ранхела, который рассказал в своей аналитической программе, транслируемой по частному каналу Televen, что противники Мадуро собирались в Доминиканской Республике, чтобы обсудить планы дестабилизации Венесуэлы.

Выступая перед журналистами, Паред признал, что Доминиканская Республика «является страной быстрого доступа для венесуэльцев, которые каждый день прибывают в страну на различных рейсах», и среди них, по его словам, могла быть какая-то группа, которая пытается дестабилизировать правительство Венесуэлы, однако он исключил то, что Доминиканскую Республику могли использовать для таких действий.

«Это не первый раз, когда венесуэльские власти предупреждают нас о подобном, они делают нам знать о таких действиях в различных частях страны. Однако до сих пор наши расследования не выявили ничего, что могло бы представлять из себя угрозу политического характера», — заявил доминиканский чиновник.

Тем не менее, Паред заявил, что разведывательные службы Доминиканы находятся в контакте с властями Венесуэлы, «чтобы избежать любой ситуации, которая может возникнуть здесь» и повлиять на правительство Боливарианской республики.

Напомним, что в настоящее время Венесуэла переживает тяжелый политический кризис, в ходе которого оппозиция, выступая против правительства Николаса Мадуро, выводит людей на массовые акции протеста, где, по сведениям официальных источников, на протестующих нападают вооруженные провокаторы. По последним данным, в ходе манифестаций и последовавших беспорядков погибло пять человек. Очередные массовые акции оппозиции и правительства намечены на 19 апреля.