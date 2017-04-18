Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Станцию метро «Площадь Мужества» на первой («красной») линии Петербургского метрополитена закрыли в 16:29 18 апреля из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

A.Savin Станция метро «Площадь Мужества»

«Станция «Площадь Мужества» закрыта на вход и выход. На платформе бесхозный предмет. Поезда проследуют станцию без остановки», — говорится в сообщении метрополитена, распространенном в одном из популярных мессенджеров.

Закрытие станции вызовет дополнительные трудности для пользователей метро, проживающих в Выборгском и Калининском районах. Дело в том, что соседняя с «Площадью Мужества» станция «Лесная» с конца января закрыта на капремонт.

Таким образом, две подряд станции первой линии оказались недоступны для пассажиров.

Добавим, после теракта, произошедшего в вагоне поезда метро в Петербурге 3 апреля, сообщения о закрытии той или иной станции из-за забытых вещей приходят почти ежедневно.

ОБНОВЛЕНИЕ:

После проверки, в 17:03, станцию «Площадь Мужества» открыли для пассажиров. «Опасных предметов не обнаружено», — сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.