Москва, 19 апреля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, Госдума в первом чтении обсудит пакет законопроектов, предусматривающих до шести лет лишения свободы за склонение к самоубийству, речь идет также и о несовершеннолетних, сообщает ИА REGNUM. Также предполагаются санкции для создателей так называемых «групп смерти» в социальных сетях.

Подросток

Для организаторов смертельных игр

Устанавливается самостоятельная уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

В частности, речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению самоубийства. Максимальным наказанием для создателей «групп смерти», согласно поправкам, станет лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Доведение до самоубийства

Так, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства предлагается наказывать ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно законопроекту, влекут наказание склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. Такие деяния планируется карать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

При этом предлагается дополнить статью 110 УК «Доведение до самоубийства» частью второй, согласно которой устанавливается повышенная уголовная ответственность за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, если они совершаются в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, в отношении двух и более лиц либо носят организованный, групповой или публичный характер.

Страшные цифры

По количеству детских и подростковых суицидов Россия занимает первое место в Европе. По официальной статистике, жертвами самоубийств ежегодно становятся 16 подростков из каждых 100 тыс.

По данным Следственного комитета России, в 2016 г. ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три года совершили суицид 2 205 детей. Как ранее отмечалось Роспотребнадзором и экспертами, попытки самоубийств многократно превышают число самоубийств, а у половины подростков, совершающих такие попытки, они являются не первыми.

Вместе с тем, по данным МВД, в 2015 году самоубийства в России совершили 685 подростков, пытались это сделать 505 человек, но уже в 2016 году покончили с собой 720 детей. При этом основными причинами суицидов детей явились неразделенная любовь или конфликты в семье, на их долю приходится по 30% самоубийств соответственно, влияние же так называемых закрытых «групп смерти» и сайтов составляет всего 1% случаев.