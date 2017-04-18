Анкара, 18 апреля, 2017, 16:42 — ИА Регнум.



En.kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Вашингтон больше не намерен оставлять без ответа якобы имеющие место нападения сирийских правительственных сил на гражданское население Сирии. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом лидеры двух стран детально обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

Особое внимание было уделено якобы имевшей место 4 апреля химической атаке в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Утверждается, что за атакой стоят сирийские правительственные силы, а жертвами этой атаки стали около 100 мирных жителей, ранения получили более 500.

Подчеркивается, что турецкие эксперты и некоторые международные организации якобы установили, что при атаке использовался газ зарин.

«Мы больше не можем сохранять молчание после атак режима», — заявил Трамп Эрдогану.

В ответ турецкий лидер согласился, что ответственность за химатаку якобы лежит на законном президенте Сирии Башаре Асаде.

Затем Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку ракетных ударов, которые США нанесли по сирийской авиабазе «Шайрат» в ответ за якобы имевшую место химическую атаку.

Лидеры США и Турции договорились об увеличении двустороннего сотрудничества и партнёрства в Сирии и Ираке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор не окончательной ясности в том, что же именно произошло в населенном пункте Хан-Шейхун. Никакого расследования якобы имевшей место химической атаки до сих пор не проведено. Тем не менее Запад во всем винит Асада и Россию, не имея при этом никаких доказательств.