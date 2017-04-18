Ярославль, 18 апреля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Практически все помещения в Ярославле, в которых располагаются общественные пункты охраны порядка, включая участковые пункты полиции, нуждаются в ремонте. К такому выводу пришли депутаты муниципалитета в ходе объезда городской недвижимости, переданной в безвозмездное пользование, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты посетили объекты, расположенные в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах Ярославля.

Депутат Вера Никольская в пункте охраны правопорядка

«Практически все помещения нуждаются в ремонте, в некоторых требуется замена труб водоснабжения, обновление системы отопления. Часть помещений на улице Красноперевальской и на улице Свободы не прибраны», — отметили в муниципалитете.

Работники опорных пунктов рассказали, что поток населения на прием к участковым уполномоченным достаточно большой. При этом штат полицейских не укомплектован полностью. Все возникшие в ходе объезда вопросы депутаты обсудят на постоянных комиссиях муниципалитета.

Кроме того, депутаты посетили помещение, переданное общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» на улице Волгоградской. Члены организации самостоятельно сделали здесь ремонт. В помещении расположен пункт выдачи благотворительной помощи многодетным семьям, сюда можно приносить одежду, обувь, белье, постельные принадлежности, игрушки и канцтовары для детей разных возрастов.

«Работники организации сортируют вещи, собирают посылки по просьбам многодетных семей из региона и доставляют их по адресам. Также здесь многодетным родителям оказывается юридическая помощь, и проводит консультации врач-логопед. Нуждающиеся в колясках, переносках, автокреслах и других приспособлениях, могут получить их в прокат на время и бесплатно — организован социальный прокат», — рассказали в муниципалитете.