Для «нейтрализации Калининграда» США увеличивают военный контингент в ЕС
Калининград, 18 апреля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Публично обсуждаемая в США тема «нейтрализации Калининграда» является элементом психологической войны, рассчитанной на европейцев с расчётом обосновать увеличение военного контингента в Восточной Европе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 18 апреля, военный аналитик из Калининграда, учёный секретарь БФУ им. Канта Юрий Зверев, комментируя доклад американского исследовательского центра RAND.
Напомним, накануне американские аналитики призвали Пентагон проанализировать, как можно эффективно подавить средства ПВО в Калининградской области и таким образом нейтрализовать российский регион.
«Надо сказать, что RAND Corporation никогда не отличался деликатностью, — сказал эксперт. — Помните, недавний доклад о том, за сколько часов Россия захватит Прибалтику? В своё время, в 2002 году, был не менее «замечательный» доклад о том, как должны действовать военно-воздушные силы США в случае кризиса в России. Причём речь шла не о бомбёжках, а о том, как американцы будут действовать в различных сценариях — от использования террористами ядерных материалов до войны России с Китаем».
По словам Зверева, публично обсуждаемая в США тема «нейтрализации Калининграда» является элементом психологической войны.
«Скорее всего, это попытка давления на европейскую публику с расчётом обосновать увеличение военного контингента в Восточной Европе, — считает аналитик. — Если посмотреть весь доклад RAND Corporation, то в нём чётко прослеживается мысль — как противостоять вымышленной агрессии или гибридной войне России. Под эти страшилки очень легко подбросить новый батальон, а то и бригаду в Польшу или Литву. Кстати, командующий Объединёнными ВС НАТО в Европе американский генерал Скапаротти уже поднял вопрос в США о дислокации в Европе уже бронетанковой дивизии. Как видим, бригадами дело не ограничивается. Недавно в Британию прилетели американские истребители 5-го поколения F-35. Вопрос — куда они затем направятся?»
Зверев также напомнил об инициативе Трампа увеличить военные расходы на следующий финансовый год на беспрецедентную сумму — 54 млрд долларов.
«Понятно, что такие расходы надо как-то обосновывать, а на роль врага ни Сирия, ни Северная Корея как-то не подходят, — продолжал военный эксперт. — Конечно, на эту роль может претендовать Китай, но у США очень серьезные экономические отношения с Китаем, что чревато. Остаётся Россия, с которой тягаться, если так можно выразиться, экономически безопасно. У нас и до санкций не было серьёзных экономических связей с Соединёнными Штатами, а сейчас и тем более».
Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в докладе RAND Corporation о российском эксклаве в Евросоюзе сказано так:
«Различные сценарии и нештатные ситуации, о которых мы слышали в Швеции, Эстонии, Латвии и Польше по поводу действий России и потенциальных ответных реакций НАТО, должны быть оценены министерством обороны США. Это относится к чёткому представлению о той роли, которую Калининград должен играть со своей сильной системой противовоздушной обороны. Каким образом НАТО будет это нейтрализовать? Вся тема нейтрализации Калининграда поднимает вопрос об эскалации и потенциального ответа России на то, что Россия будет оценивать в качестве ударов по родине».