Калининград, 18 апреля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Публично обсуждаемая в США тема «нейтрализации Калининграда» является элементом психологической войны, рассчитанной на европейцев с расчётом обосновать увеличение военного контингента в Восточной Европе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 18 апреля, военный аналитик из Калининграда, учёный секретарь БФУ им. Канта Юрий Зверев, комментируя доклад американского исследовательского центра RAND.

Rand.org Иллюстрация в докладе RAND Corporation: старая и новая линия фронта НАТО

Напомним, накануне американские аналитики призвали Пентагон проанализировать, как можно эффективно подавить средства ПВО в Калининградской области и таким образом нейтрализовать российский регион.

«Надо сказать, что RAND Corporation никогда не отличался деликатностью, — сказал эксперт. — Помните, недавний доклад о том, за сколько часов Россия захватит Прибалтику? В своё время, в 2002 году, был не менее «замечательный» доклад о том, как должны действовать военно-воздушные силы США в случае кризиса в России. Причём речь шла не о бомбёжках, а о том, как американцы будут действовать в различных сценариях — от использования террористами ядерных материалов до войны России с Китаем».

По словам Зверева, публично обсуждаемая в США тема «нейтрализации Калининграда» является элементом психологической войны.

«Скорее всего, это попытка давления на европейскую публику с расчётом обосновать увеличение военного контингента в Восточной Европе, — считает аналитик. — Если посмотреть весь доклад RAND Corporation, то в нём чётко прослеживается мысль — как противостоять вымышленной агрессии или гибридной войне России. Под эти страшилки очень легко подбросить новый батальон, а то и бригаду в Польшу или Литву. Кстати, командующий Объединёнными ВС НАТО в Европе американский генерал Скапаротти уже поднял вопрос в США о дислокации в Европе уже бронетанковой дивизии. Как видим, бригадами дело не ограничивается. Недавно в Британию прилетели американские истребители 5-го поколения F-35. Вопрос — куда они затем направятся?»

Зверев также напомнил об инициативе Трампа увеличить военные расходы на следующий финансовый год на беспрецедентную сумму — 54 млрд долларов.

«Понятно, что такие расходы надо как-то обосновывать, а на роль врага ни Сирия, ни Северная Корея как-то не подходят, — продолжал военный эксперт. — Конечно, на эту роль может претендовать Китай, но у США очень серьезные экономические отношения с Китаем, что чревато. Остаётся Россия, с которой тягаться, если так можно выразиться, экономически безопасно. У нас и до санкций не было серьёзных экономических связей с Соединёнными Штатами, а сейчас и тем более».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в докладе RAND Corporation о российском эксклаве в Евросоюзе сказано так:

«Различные сценарии и нештатные ситуации, о которых мы слышали в Швеции, Эстонии, Латвии и Польше по поводу действий России и потенциальных ответных реакций НАТО, должны быть оценены министерством обороны США. Это относится к чёткому представлению о той роли, которую Калининград должен играть со своей сильной системой противовоздушной обороны. Каким образом НАТО будет это нейтрализовать? Вся тема нейтрализации Калининграда поднимает вопрос об эскалации и потенциального ответа России на то, что Россия будет оценивать в качестве ударов по родине».