Севастополь, 18 апреля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Севастополе минимальный набор продуктов оказался самым дорогим по Южному федеральному округу. Об этом заявила и. о. начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Мариэтта Черничкина, передают 18 апреля «Новости Крыма».

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«По данным Севастопольстата, за январь-февраль в Севастополе текущего года его значение сложилось по городу в сумме 3945 рублей. Это самое большое значение в сравнении с РФ, субъектами Южного федерального округа и республикой Крым, — заявила Черничкина.

По данным Росстата, стоимость набора продуктов питания в Южном федеральном округе составила 3591,73 рубля и 3609,95 рубля в январе и феврале 2017 года соответственно. В Крыму стоимость набора составила 3756,01 рубля в феврале и 3790,81 рубля в марте.

Отметим, что в начале апреля во время рабочего совещания с представителями крупной оптово-розничной торговли глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что торговые сети города должны пересмотреть ценообразование на продукты питания.

«У нашего сегодняшнего совещания есть конкретный и очевидный всем повод: цены на продукты питания в Севастополе выше, чем на остальной территории Крыма и отдельных регионов Южного федерального округа», — указывал Овсянников.

«За первые два месяца этого года рост потребительских цен составил два процента — нигде в Российской Федерации нет такой динамики», — констатировал он.

По его словам, стоимость продуктов дополнительно увеличивается и с наступлением курортного сезона, не снижаясь с его завершением, при этом стоимость продуктов в севастопольских магазинах зачастую не имеет объективного обоснования и заметно отличается в сравнении, например, с ценами в Симферополе.

Для решения проблемы Овсянников призвал надзорные органы жестче контролировать деятельность крупных торговых компаний, которые допускают неоправданно большие наценки на продукты питания. Кроме того, правительство города предпринимает ряд мер для развития конкуренции: организуются ярмарки, вводятся дополнительные места торговли для фермеров и производителей, кроме того, ранее было принято решение о строительстве нового оптово-розничного сельскохозяйственного рынка.