Ярославль, 18 апреля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин на заседании бюджетного комитета облдумы разъяснил, за счет чего будут увеличены доходы казны на 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как оказалось, речь идет о налоге на прибыль. Баланин пояснил, что департамент финансов провел выборку с налоговиками и запросил обновленные данные у основных налогоплательщиков.

«Исходя из этих данных, мы считаем, что на 1,8 млрд рублей возможно увеличить доходы на прибыль. То есть эта цифра реальная и данный объем доходов мы получим», — отметил чиновник.

Также областной думе предлагается увеличить расходную часть бюджета на 1,8 млрд рублей. Председатель бюджетного комитета Александр Гончаров пояснил, что «изменения опираются на возможности, которые у нас появились в связи с улучшением работы областной экономики».

«Распределение средств пойдет в основном на вопросы социального обеспечения, охраны детства и материнства — 354 миллионов рублей, порядка 359 миллионов — на системы коммунального хозяйства, 244 миллиона — на вопросы образования, 114 миллиона — на здравоохранение», — заявил Александр Гончаров.

Комитет рекомендовал принять соответствующие поправки в бюджет сразу в двух чтениях. В результате расходы будут увеличены до 58,6 млрд рублей. При таком раскладе дефицит составит 1,25 млрд рублей. При этом в правительстве Ярославской области уверяют, что он будет техническим, поскольку в полном объеме покроется за счет остатков средств.