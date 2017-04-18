Москва, 18 апреля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил о строительстве и ремонте в 2017 году около 5 тыс. километров дорог по приоритетному проекту.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ремонт дороги

По его словам, в регионах РФ будет ликвидировано более 1 тыс. очагов аварийности, на ремонт и строительство уже выделено 30 млрд рублей. Проекты дорог утверждены, также определены регионы, где эта работа будет проводиться.

«Важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня, как можно быстрее были объявлены конкурсы, началась работа практическая», — сказал Медведев, напомнив, что плановые сроки для этого уже наступили.

Премьер-министр подчеркнул, что о некачественном ремонте дорог должен иметь возможность сообщить любой автомобилист. «Такое обращение должно быть обработано, а проблемы должны устраняться максимально быстро», — сказал Медведев.

По его мнению, регионам нужно более тщательно подходить к планированию и проводить общественное обсуждения в рамках проекта, даже если это потребует внесение изменений в уже согласованные меры.

Участники заседания обсуждали внесение дополнений в паспорт проекта «Безопасные и качественные дороги» в части ключевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций.