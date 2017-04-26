Санкт-Петербург, 26 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 13 апреля в Таврическом дворце открылся съезд представителей крестьянских организаций и Советов Крестьянских депутатов, задачей которого была выработка положения о созыве Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов и создании таких же советов на местах. Представлены более 20 губерний. Принята резолюция о необходимости скорейшей организации крестьянства «снизу доверху». Наилучшей формой организации крестьянства признаны Советы Крестьянских Депутатов. Член временного бюро по созыву текущего съезда заявил, что организовать крестьянство путем создания Всероссийского Совета решил Московский кооперативный съезд, представляющий 12 миллионов организованных членов или 50 миллионов населения.

Заседание первого состава Временного правительства

Рабочие Петербургского завода «Старый Парвиайиен», собравшись 13 апреля на общезаводское собрание в количестве 2500 человек, приняли постановление по вопросу о текущем моменте:

«1) Требовать смещения Временного Правительства, служащего только тормозом революционного дела, и передать власть в руки Сов. Раб. и С. Д.;

2) Сов. Р. и С. Д., опирающийся на революционный пролетариат, должен положить конец этой войне, принесшей выгоды только капиталистам и помещикам и ослабляющей силы революционного народа;

3) потребовать от Временного Правительства немедленного опубликования тайных военных договоров, заключенных старым правительством с союзниками;

4) организовать красную гвардию и вооружить народ;

5) выразить протест против выпуска «займа свободы», который на деле служит закабалением этой свободы;

6) реквизировать типографии всех буржуазных газет, ведущие травлю против Сов. Р. и С. Д. и рабочей печати и предоставить их в пользование рабочих газет;

7) впредь до отобрания типографий бойкотировать газеты: «Русскую Волю», «Новое Время», «Вечернее Время», «Речь», «День», «Маленькую Газету», «Копейку», «Живое Слово», «Современное Слово», «Петроградские Ведомости», «Петроградскую Газету» и «Единство»;

8) протестовать против вмешательства Англии в наши внутренние дела н против задержки эмигрантов;

9) реквизировать все продукты продовольствия для нужд широких масс и установить твердые цены на все предметы потребления:

10) произвести немедленный захват помещичьей, удельной, кабинетской, монастырской земли крестьянским комитетом и передать орудия производства в руки рабочих;

11) протестовать против вывода революционных войск из Петербурга;

12) признать, что Временное Правительство ни в коем случае не может распоряжаться деньгами для выдачи пенсий бывшим министрам и их семействам—этим коренным врагам народа»

Таврический дворец

Петроградский Совет 13 апреля постановил выделить из состава Исполкома Бюро. Оно должно было решить проблему излишней громоздкости исполнительного органа Совета (в нем состояло 90 человек). В него избрано 24 человека, в том числе Чхеидзе, Скобелев, Богданов, Стеклов, Дан.

Прежний Исполком сохраняется, но значительная часть его функций переходит в Бюро. Исполком заседает не более 3 раза в неделю; Бюро будет иметь заседание отдельно. Для заведывания всей текущей работой при Бюро организовано 11 автономных отделов. Существовавшая до сего времени контактная комиссия для сношений с Временным Правительством упраздняется, с передачей ее функций бюро.

На заседание Исполкома Московского Совета Рабочих Депутатов 13 апреля, на котором присутствовали также члены Исполкома Совета Солдатских Депутатов, явилась французско-английская делегация социалистов из 8 человек. Представитель социалистов Франции в своей речи подчеркнул, что по возвращении на Родину он поставит вопрос о необходимости настаивать перед правительством, чтобы последнее открыто заявило о своем отказе от захватной войны. Англичанин О’Греди высказал опасение, как бы увлеченный своей революцией русский пролетариат не забыл об обязательствах перед Бельгией, так как главная задача момента в сокрушении милитаризма. Выступивший затем представитель Советов указал, что пролетариат стер национальные грани и что вопрос о войне и мире будет решаться в интернациональном масштабе.

Временное Правительство 13 апреля разрешило министру иностранных дел послать в США особую миссию для выяснения финансовых вопросов.

В газете «Правда» за 13 апреля была опубликована статья Ленина «Война и Временное Правительство»:

«Шаг за шагом вожди Временного правительства разоблачают свою истинную политику в отношении войны. Уже в пресловутой декларации Временного правительства рядом со словесным «отказом» от аннексий говорилось о том, что «наши» договоры с английским и французским правительствами остаются в силе. Прошла пара недель, и в газете «Речь», органе министра иностранных дел г. Милюкова, мы читаем:

«В бытность свою в Москве министр иностранных дел П. Н. Милюков на собрании членов партии народной свободы сделал следующее заявление:

Декларация Временного правительства о целях войны содержит не условия мира, а лишь общие принципы, не раз уже провозглашенные ранее государственными деятелями союзных с нами стран. Условия мира могут быть выработаны не иначе, как в согласии с нашими союзниками согласно лондонской конвенции. Как бы ни относиться к лозунгу «мир без аннексий», нельзя игнорировать признанные всеми союзниками принципы воссоединения Польши, Армении, удовлетворение национальных стремлений австрийских славян».

Это заявление министра иностранных дел Милюкова, без всякого сомнения, обойдет всю иностранную печать и усилит воинственное настроение в Германии. Милюков помогает германским империалистам разжигать шовинизм в Германии, Милюков помогает Вильгельму II вести грабительскую войну «до конца».

Разберем заявление г. Милюкова. Декларация Временного правительства о целях войны (та самая, которую Ю. Стеклов по печальному недоразумению называет отказом от аннексий) содержит — говорит Милюков — не условия мира, а «лишь общие принципы, не раз уже провозглашенные ранее государственными деятелями союзных с нами стран». В переводе на простой язык сие означает: отказ от аннексий это лишь парадная фраза, «общие принципы», слова, слова, слова. Этих слов сколько угодно говорили и «наши» союзники. А действительные условия «мира» — это нечто совсем другое.

Один государственный деятель, если не ошибаемся, Бисмарк, сказал: принять «в принципе» на языке дипломатов означает отвергнуть на деле. Так и у Милюкова. «В принципе» он против аннексий, на деле он за аннексию, и ради этого он стоит за войну «до конца».

Парадные фразы — это еще не условия мира, — заявляет нам г. Милюков. Каковы же его условия мира? Условия эти предусмотрены лондонской конвенцией. К ней и отсылает нас Милюков.

Император Николай II

Но кем заключена эта конвенция (договор)? Царем Николаем II с английскими и французскими капиталистами! Значит, договоры, заключенные царской шайкой, остаются в силе. Значит, мы воюем во имя этих грабительских договоров, заключенных царской шайкой и «союзными» банкирами.

Захват Польши, Армении, захваты в Австрии (о Константинополе г. Милюков на этот раз умолчал) — вот к чему сводится программа мира г. Милюкова.

Что скажут по поводу последнего заявления министра иностранных дел Милюкова вожди большинства Совета рабочих депутатов? Ограничатся тем, что от имени «контактной» комиссии «поставят на вид» Милюкову эти его слова… Куда девался тот отказ «Временного правительства от аннексий», которого «все-таки» добились от последнего Ю. Стеклов и Н. Чхеидзе?

Никакого двоевластия в России не существует. Совет рабочих депутатов только осуществляет благожелательный контроль над Временным правительством. Так говорил, если верить газетным отчетам, Н. С. Чхеидзе на военном съезде в Минске.

Вот куда мы пришли с этим благожелательным контролем! От имени России продолжают говорить люди, разжигающие войну. Рабочих и солдат кормят общими фразами о мире без аннексий, а под сурдинку проводится политика, выгодная только кучке миллионеров, наживающихся на войне.

Товарищи рабочие и солдаты! На всех собраниях читайте и разъясняйте приведенное выше заявление Милюкова! Заявите, что вы не желаете умирать во имя тайных конвенций (договоров), заключенных царем Николаем II и остающихся священными для Милюкова!»

Справка ИА REGNUM

«Старый Парвиайнен» — народное название петербургского снарядного завода «Русского общества для изготовления снарядов и военных припасов», созданного в 1910 году. Ныне носит название «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта»