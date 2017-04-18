Калуга, 18 апреля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. За первые три месяца 2017 года калужские работодатели задолжали сотрудникам порядка 81,2 млн рублей. Согласно материалам коллегии по вопросам состояния законности и организации прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства, на данный момент без зарплаты остаются 1050 жителей региона. Об этом 18 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2016—2017 годах общий размер погашенной задолженности по зарплатам в регионе составил свыше 100 млн рублей. Всего от несвоевременных выплат пострадали 3069 человек. Тем не менее, задолженность по выплатам в области по-прежнему остается высокой.

С начала 2017 года сотрудники прокуратуры выявили 3675 нарушений трудового законодательства, к административной ответственности привлекли 231 человека. В следственные органы по результатам проверок передали 2 материала, проводятся процессуальные проверки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на полтора года был отстранен от должности генеральный директор ОАО «Кировский завод». По жалобам рабочих, на предприятии неоднократно нарушали сроки выплаты заработной платы. Проверка подтвердила сообщения сотрудников.