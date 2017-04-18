Ярославль, 18 апреля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Победителем всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники» стал ученик 11 класса гимназии № 2 Ярославля Иван Тупицын. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в гимназии.

Newschool.yar.ru Иван Тупицын и ведущий Юрий Вяземский

В марте 2016 года Иван Тупицын стал победителем региональной олимпиады «Умники и умницы Ярославии», а в апреле этого года участвовал на всероссийской игре.

Финальная игра была посвящена рекам и озерам России в истории, художественной литературе и проблемам экологии. Ярославский школьник стал ее победителем и получил право поступить в МГИМО на льготных условиях.

«Мне показался сложным вопрос про одно древнее озеро, которое несколько миллионов лет назад прекратило свое существование», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Иван Тупицын о самом интересном вопросе игры.

Иван любит гуманитарные науки, особенно историю. Он собирается после школы учится на юриста: «Буду поступать в МГИМО, скорее всего, на международное право». Возможность учиться в этом вузе и получают победители игры.

«Ваня очень сильный ученик в области истории. Неоднократный участник олимпиад по этому предмету. Его успех на «Умницах и умниках» закономерен. В этом году у нас будут определять лучшего гимназиста и не исключаю, что Иван может им стать в номинации «Знание», хотя не факт — у нас много достойных ребят, которые могут составить ему конкуренцию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор гимназии № 2 Николай Маслеников.

В прошлом году в числе победителей всероссийской олимпиады также был ярославец — Максим Телушкин.