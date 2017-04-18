Москва, 18 апреля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна разработать отдельные декларации, направленные на борьбу с исламофобией и христианофобией. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Циничные преступления в Египте (совершенные в христианский праздник) против мирных верующих направлены на то, чтобы разжечь межконфессиональную рознь», — заявил министр иностранных дел РФ, призвав мировое сообщество предпринять конкретные шаги, чтобы остановить массовый исход христиан из Ближневосточного региона.

По его словам, 7 апреля в Ташкенте для решения этой задачи было принято совместное заявление глав МИД СНГ о недопустимости дискриминации в отношении мусульман и христиан.

«Надеемся, что это решение подтолкнет ОБСЕ, которая еще в 2014 г. постановила разработать отдельную декларацию по борьбе с христианофобией и отдельную декларацию по борьбе с исламофобией, — говорит Лавров. — До сих пор это обязательство не выполнено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2017 г. в Египте произошел двойной теракт в городах Танта и Александрия. По последним данным, в результате взрывов погибли, по меньшей мере, 44 человека и еще 120 получили ранения.

Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за кровавые акции.

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