Вашингтон, 18 апреля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. 70% молодых людей, получающих права не собираются покупать электромобиль, таковы результаты опроса портала driving-tests.org

victrixia Водитель автомобиля

Кроме этого, молодые водители также не сильно заинтересованы в такой функции автомобиля, как автопилот, они планируют использовать её лишь изредка.

В голосовании, которое проходило с марта по апрель 2017 года приняло участие около 157 тыс.человек. Основатель и генеральный директор портала Андрей Захарьевский считает, что результаты опроса поразительны.

«Это было поразительно, учитывая всю шумиху вокруг электрических машин, и опросы, которые показывают растущий интерес потребителей. Также поражает однородность ответов во всех возрастных группах. Любые мысли, что рожденные в 2000 году будут более благожелательно настроены по отношению к электромобилям, чем пожилые людям не были подтверждены доказательствами», — сообщил основатель портала.

30 марта 2017 года издание Top Gear Russia выпустило статью о том, что в России электромобили полностью игнорируются. На данный момент в стране зарегистрировано менее тысячи электрокаров.