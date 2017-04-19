Минск, 19 апреля, 2017, 04:20 — ИА Регнум.

Замечено: стоит завершиться очередному российско-белорусскому саммиту, во время которого Россия сделает очередной шаг навстречу Белоруссии, будь то в политическом или чисто материальном смысле, как с белорусской стороны начинаются странные намеки. На поле официальной пропаганды появляются необоснованные упреки, выдвигаются нелепые обвинения, — словом, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Это наводит на рассуждение, что определенные круги в белорусской элите не желают экономического или политического оформления российско-белорусского союза. Об информационных методах борьбы против Русского мира пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Осознание

Знаковая публикация появилась в печатном органе администрации президента РБ — газете «Советская Белоруссия». Статья, обвиняющая Россию в покушении на белорусский суверенитет, приводит ряд аргументов для укрепления своей позиции. И если некоторые из аргументов просто безосновательны, то некоторые — возмутительны в своем искажении истины. Чего стоит только утверждение о том, что если бы Белоруссия перешла на российскую валюту, то суверенитет был бы для нее навеки утерян. А как же Евросоюз с его единой валютой? Очевидно, что для нагнетания атмосферы можно использовать даже такие не выдерживающие критики предположения.

Но это так, фон. Гораздо сильнее звучит тезис о том, что если бы Белоруссия в свое время двинулась в сторону Запада, то соседний кровожадный монстр в страхе перед натовскими танками не дал бы юному независимому государству сделать этот самостоятельный шаг, так же — внимание! — как это было с Украиной. И это при том, что события на Украине разворачивались жестко против русскоязычного населения Украины, столкнувшегося с неприкрытой агрессией осмелевшей хунты. И заслуга защиты этого народа от морального и физического уничтожения лежит на нем самом: жители Крыма и Донбасса поднялись на свою защиту сами. Так что это не Россия не пустила Украину на Запад, а русскоязычная часть Украины в такой Запад идти не согласилась. И этот же народ не допустил на свою землю натовские танки.

Рука Кремля не до такой степени вездесуща и всесильна, а народ — раз уж мы говорим о независимости, то вот ее истинное выражение — способен подняться на свою защиту самостоятельно. Повторять же байку про то, что это не власть Украины воюет с собственным народом, а Россия воюет с Украиной, — значит, дуть в одну дуду с натовской и хунтовской пропагандой. Но почему это так беспокоит иных белорусских пропагандистов? Вроде бы это не их забота. Или все-таки их?

Читайте материал: Подлинное лицо минской пропаганды — назойливый миф о российской угрозе

Рекомендуем предыдущие статьи Юрия Баранчика