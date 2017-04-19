Москва, 19 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум.



Тим Бертон

Режиссер Тим Бёртон вызывает противоречивые чувства и оценки. Кому-то нравятся его фильмы за яркость персонажей и неходульность сюжетов; кто-то, напротив, не принимает их за похожесть друг на друга. Но все их знают, ведь с чем повезло Бертону — так это с крупными проектами. Самые знаменитые работы этого режиссера вспоминает постоянный автор ИА REGNUM, кинокритик Алексей Юсев.

Первым знаменитым фильмом Бёртона стал «Бэтмен», снятый еще в 1989 году. Режиссер использовал в этой ленте недорогие спецэффекты — и не прогадал: в дорогом фильме они выглядели необычно — но впечатляюще; он выбрал актеров, не соответствовавших общепринятому представлению о персонажах исходного комикса, — и снова попал в точку; он сделал город, в котором происходят события, карикатурным, потому что в противном случае пришлось бы соревноваться с «Бегущим по лезвию», а это был заведомый проигрыш, — и снова оказался прав. Как следствие, фильм получил огромный успех.

Вслед за этим фильмом Бёртон снял менее нашумевший, но все же известный фильм «Эдвард Руки-ножницы», про несчастное творение умершего создателя. Персонажа этого фильма Бёртон считал чем-то похожим на себя в подростковом возрасте. А еще эта лента стала первой совместной работой Бёртона и Джонни Деппа, который потом стал его любимым актером (а заодно и крестным отцом обоих его детей).

Следующие годы шли для Бёртона с переменным успехом: это были провальные «Эд Вуд» (и причины провала понятны, но посмотреть этот фильм про худшего режиссера в истории Голливуда — все-таки можно), и особенно «Марс атакует!». Но после этих провалов у режиссера началась полоса везения: коммерчески успешная «Планета обезьян», многими любимая «Сонная лощина», одиозный «Суинни Тодд», семейная «Чарли и шоколадная фабрика», бертоновская интерпретация «Алисы в стране чудес». Эти фильмы продолжают вызывать разнонаправленные мнения, но Бёртон всегда остается Бёртоном, и его фильмы неизменно находят своего немалочисленного зрителя.

Читайте подробности в статье: Недобрые сказки Тима Бёртона

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