Женева, Швейцария, 18 апреля, 2017, 15:09 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Около девяти тысяч мигрантов было спасено за минувшие выходные в Средиземном море при попытке обриться до юга Италии, заявили 18 апреля в Управлении верховного комиссара по делам беженцев, сообщает Le Figaro.

«Эта огромная операция по поиску и спасению, проведенная всеми участвующими сторонами», — отметил Бабар Балох, официальный представитель управления в ходе пресс-конференции в Женеве.

По словам пресс-секретаря Международной организации по миграции Леонарда Дойла, причиной столь большого потока мигрантов, пытавших перебраться через Средиземное море, стали благоприятные погодные условия.

Он также добавил, что с начала года при попытке добраться ЕС погибли или пропали без вести 900 мигрантов, число спасенных достигло 36 тыс., тогда как в 2016 года данная цифра составила 24 тыс. человек.