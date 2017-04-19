Берлин, 19 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.

51 год назад базировавшаяся в Германии группа российских летчиков получила задание перегнать новые самолеты, прибывшие с заводского аэродрома в Иркутске, на другой аэродром Группы советских войск. Это задание, выглядевшее таким простым, обернулось прогремевшей на весь мир трагедией. Историю двух летчиков, чей подвиг потряс советский и германский народы, рассказывает автор ИА REGNUM Дарья Алексеева.

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Через 12 минут после старта ведущий самолет, пилотируемый капитаном Борисом Капустиным, начал резко терять скорость. Известно, что капитан предпринимал отчаянные попытки выровнять машину, но старания не приносили результата. У самолета отказали сразу оба двигателя. Не удалось капитану и спланировать кругами.

Страшная картина открылась их глазам, когда они пробили облачность и увидели, куда падают. Теряющий управление самолет несло прямо на жилые кварталы Берлина. Здесь уже речь пошла не о спасении собственных жизней, а о том, чтобы предотвратить гибель десятков и сотен человек.

Неподалеку летчики увидели лес и направили самолет в его сторону, уводя машину от людного места. Но уже очень скоро стало очевидно, что-то, что они приняли за лес, оказалось кладбищем. День был воскресный и праздничный, пасхальный, и потому на кладбище было людно: многие тогда пришли помянуть своих усопших близких.

И тогда летчики приняли казавшееся почти невыполнимым решение: успеть отвести машину за город. Прилагая невероятные физические усилия, капитан Капустин смог это сделать. Они решили посадить самолет на воды озера Штессензее, и это спасло бы их. Но в самый последний момент прямо перед ними выросла дамба, по которой проходило шоссе. К этому моменту самолет уже потерял управление. Последним рывком Капустин попытался поднять машину вверх, она с трудом отозвалась на его усилие, перевалилась через дамбу и обрушилась в илистое дно озера.

Когда человек впервые слышит эту историю, он спрашивает — а почему они не катапультировались? И что случилось с машиной? И еще: почему англичане, в чей сектор Берлина упал самолет, трое суток не подпускали к нему советское командование?

Узнайте ответы на эти вопросы из статьи: «А город подумал — ученья идут»

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