«Пускай мы погибнем, но город — спасем»
Берлин, 19 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.
51 год назад базировавшаяся в Германии группа российских летчиков получила задание перегнать новые самолеты, прибывшие с заводского аэродрома в Иркутске, на другой аэродром Группы советских войск. Это задание, выглядевшее таким простым, обернулось прогремевшей на весь мир трагедией. Историю двух летчиков, чей подвиг потряс советский и германский народы, рассказывает автор ИА REGNUM Дарья Алексеева.
Через 12 минут после старта ведущий самолет, пилотируемый капитаном Борисом Капустиным, начал резко терять скорость. Известно, что капитан предпринимал отчаянные попытки выровнять машину, но старания не приносили результата. У самолета отказали сразу оба двигателя. Не удалось капитану и спланировать кругами.
Страшная картина открылась их глазам, когда они пробили облачность и увидели, куда падают. Теряющий управление самолет несло прямо на жилые кварталы Берлина. Здесь уже речь пошла не о спасении собственных жизней, а о том, чтобы предотвратить гибель десятков и сотен человек.
Неподалеку летчики увидели лес и направили самолет в его сторону, уводя машину от людного места. Но уже очень скоро стало очевидно, что-то, что они приняли за лес, оказалось кладбищем. День был воскресный и праздничный, пасхальный, и потому на кладбище было людно: многие тогда пришли помянуть своих усопших близких.
И тогда летчики приняли казавшееся почти невыполнимым решение: успеть отвести машину за город. Прилагая невероятные физические усилия, капитан Капустин смог это сделать. Они решили посадить самолет на воды озера Штессензее, и это спасло бы их. Но в самый последний момент прямо перед ними выросла дамба, по которой проходило шоссе. К этому моменту самолет уже потерял управление. Последним рывком Капустин попытался поднять машину вверх, она с трудом отозвалась на его усилие, перевалилась через дамбу и обрушилась в илистое дно озера.
Когда человек впервые слышит эту историю, он спрашивает — а почему они не катапультировались? И что случилось с машиной? И еще: почему англичане, в чей сектор Берлина упал самолет, трое суток не подпускали к нему советское командование?
Узнайте ответы на эти вопросы из статьи: «А город подумал — ученья идут»
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