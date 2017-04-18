Севастополь, 18 апреля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников признал невыполнение сроков ремонта жилого фонда и заверил горожан, в том, что в этом году работы будут проведены по графику. Об этом он заявил в законодательном собрании 18 апреля, представляя отчет правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Севастополя Обновленная кровля

«К сожалению, на 69 объектах начатые в прошлом году работы по ремонту крыш, фасадов, системы отопления не были завершены. Это полностью вина и ответственность правительства Севастополя. Я гарантирую, что люди не понесут потерь в результате несвоевременного выполнения капитального ремонта. Безусловно, наша задача в этом году состоит в том, чтобы не допустить повторения подобных срывов. Объем капитального ремонта в этом году такой же значимый», — сказал Овсянников.

Он также отметил, что в прошлом году в 100 домах были проведены работы по капремонту на сумму 596 млн рублей.

«Одной из наиболее острых является проблема модернизации лифтового хозяйства. В прошлом году мы заменили 113 лифтов», — добавил врио губернатора.

Кроме того, он подчеркнул, что для расселения жителей аварийного и ветхого жилья было приобретено 226 квартир на сумму 603 млн рублей.

«Все это было сделано в последние месяцы 2016 года, еще 24 квартиры приобретены для детей-сирот. 23 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Предоставлена денежная выплата на строительство и приобретение жилья 20 многодетным семьям на общую сумму 53 млн рублей. Мы выполнили все намеченные планы по данному направлению», — отчитался градоначальник.