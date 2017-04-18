Красногорск, 18 апреля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В городе Павловском Посаде Московской области по факту замора рыбы в реке Вохонке возбуждено уголовное дело, передает «Подмосковье сегодня».

Константин Коровин. Рыбы. 1920-е

Сотрудникам полиции межмуниципального отдела МВД «Павлово-Посадский» предстоит довести до логического конца расследования, начатые Минэкологии Московской области и межрайонной природоохранной прокуратурой.

По итогам административного расследования предприятие было оштрафовано на 150 тыс. рублей, а межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, материалы которой переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в результате замора погибли около 2500 особей плотвы, карася и окуня, а ущерб, нанесенный Вохонке, превысил 2,3 млн рублей.

Виновнику загрязнения реки грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель рыбы в реке Вохонка в подмосковном Павловском Посаде была зафиксирована в августе 2016 года после жалоб местных жителей. Неочищенные сточные воды, предположительно, попали в водоем с территории действующего неподалеку мусоросортировочного завода. Было возбуждено дело об административном правонарушении.