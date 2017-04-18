Казань, 18 апреля, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Спасского района республики Николая Федина. Он подозревается по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), сообщает СУ СКР по Татарии.

Sfw.so Граната

По версии следствия, днем 16 апреля 2017 года дочь Федина поругалась с сожителем, после чего пришла к отцу и пожаловалась на поведение мужчины. В свою очередь Федин взял гранату РГД, которую хранил дома последние 15 лет и пошел к зятю. Войдя в котельную, он выдернул чеку и бросил гранату в родственника. Но мужчина успел выбежать из помещения и в результате получил только осколочные ранения рук и ног. Следует отметить, что в момент нападения в соседней комнате находились внуки Федина в возрасте 7 и 8 лет.

Причастность к совершению преступления он признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.