Москва, 18 апреля, 2017, 15:16 — ИА Регнум.

Присутствие президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна на 60-летии президента Союза армян России Ара Абрамяна поставило жирный крест на надеждах Баку на справедливое урегулирование Карабахского конфликта с помощью Москвы, считает азербайджанское издание vesti.az, которое комментирует присутствие на 60-летии главы Союза армян России Ара Абрамяна президентов Армении и Нагорного-Карабаха, а также главы МИД РФ и пресс-секретаря президента России.

Фотографии: Союз армян России

«Стратегический партнер Азербайджана и основной модератор карабахского урегулирования — Россия. И в Баку надеются на справедливое урегулирование карабахского конфликта с помощью Москвы. Однако вчера на этих надеждах был поставлен жирный крест: на праздновании юбилея президента Союза армян России», — говорится в статье азербайджанского издания.

В свою очередь, армянское агентство АрмИнфо, отвечая азербайджанскому изданию замечает: «Подобная совокупность ударов ниже пояса вынудила азербайджанские СМИ разразиться шквалом публикаций, с напоминаниями официальным лицам России об их отказе признавать «сепаратистский режим» на «оккупированных азербайджанских территориях».

16 апреля в московском ресторане «Сафиса» президент Союза армян России Ара Абрамян отпраздновал 60-летие. В числе высокопоставленных гостей Абрамяна помимо Бако Саакяна и президента Армении Сержа Саргсяна присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А президент России Владимир Путин отправил Абрамяну поздравительное послание.

«Уважаемый Ара Аршавирович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия. На протяжении многих лет Вы вносите весомый личный вклад в решение различных социальных, экономических и гуманитарных проблем, в формирование объективного, правдивого облика России как дружественного, открытого к партнерству государства. Весьма значима Ваша роль в освобождении и возвращении на родину российских граждан, которые оказывались в сложных ситуациях за пределами страны.

Особо отмечу Ваши усилия, направленные на упрочение дружественных, союзнических отношений между Россией и Арменией. Очень важна работа возглавляемых Вами Союза армян России и Всемирного армянского Конгресса, которая способствует развитию международного сотрудничества, укреплению доверия и взаимопонимания между народами разных государств.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в столь активной и многогранной деятельности», — говорится в поздравлении президента России.

Уже к концу торжества в социальных сетях появилось множество публикаций с юбилея. Одна из них передает суть поздравлений Дмитрия Пескова и Владимира Жириновского. В частности Песков пожелал Абрамяну, наконец-то, выучить русский язык, а Жириновский — признания к следующему юбилею Абрамяна Арцаха «всеми странами мира» и «возвращения армянами горы Арарат».

Комментируя поздравление Дмитрия Пескова, Ара Абрамян отметил, что обязательно учтёт все пожелания. «Я учусь. Знаете, у каждого есть свои способности, моих оказалось недостаточно, чтобы за 60 лет научиться русскому языку. Наверное, в будущем, в ближайшие 10 лет, научусь. Может, получится, а может, и нет. Мне вообще языки плохо даются», — сказал президент Союза армян России в интервью armtimes.com