Киев, 19 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Как сообщает представитель президента Украины, Петр Порошенко собирается обсудить с Советом национальной безопасности и обороны возможности конфискации угля из Донбасса. Поскольку добываемый в Донбассе уголь попадает на Украину через Россию, официальный Киев не хочет платить за то, что считает своим, и намерен это конфисковать. С подробностями — обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

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Напомним, что уголь перестал поставляться на Украину из Донбасса после того, как началась блокада этого региона со стороны сперва местных радикалов, а вслед за ними — властями Украины. Отсутствие донбасского угля привело к чрезвычайному режиму в энергетике Украины, и этот незаменимый ресурс придется покупать в России. В довоенный период уголь закупался в тогда еще не отделившемся от Украины Донбассе, с началом войны поставки не прекратились, но начали сопровождаться перебоями и повышением цены. Схема была выгодна для националистических батальонов, опекающих их олигархов и политиков.

Вся эта ситуация — наглядное изображение экономической политики Майдана, представляющего политику как удержание власти с целью извлечения личной выгоды из государственных обстоятельств. Даже если принимаемые решения приводят к катастрофическим последствиям. Специфика же данного подхода к управлению в том, что он требует постоянного нарастания напряженности: как только градус накала страстей начнет спадать, граждане заметят бессовестный обман и возмутятся. А майданная власть, сама пришедшая через госпереворот, этого допустить не может. Весь вопрос в том, что случится скорее и не перейдет ли правящая элита к последней битве за первенство по известному принципу нескольких пауков в одной банке?

Узнайте подробности из аналитического материала: Неприкрытое воровство: Украина и донбасский уголь

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