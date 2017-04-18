Ставрополь, 18 апреля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае началась проверка обстоятельств аварии на железнодорожном переезде. Как ранее сообщало ИА REGNUM, под селом Куршава легковой автомобиль «Опель» угодил под пассажирский поезд.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю На железнодорожном переезде Ставрополья Опель столкнулся с пассажирским поездом

В региональном управлении ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM озвучили подробности автоаварии. Оказалось, что 18 апреля около 10:00 водитель автомобиля «Опель Корса» остановился на железнодорожном переезде. Почему, пока неизвестно.

Водитель после остановки остался на своем месте, но не подавал сигналов тревоги и остановки машинисту. Локомотив пассажирского поезда вовремя затормозить не смог и врезался в машину.

Водитель легковушки 25 лет серьезно пострадал в автоаварии, но остался жив. У него перелом ребер и грудной клетки, травмы головы и конечностей.

Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу Невинномысска. Сейчас его проверяют на состояние опьянения.

«По факту происшествия проводится проверка, назначены экспертизы», — отметили в ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП не привело к серьезной задержки пассажирского поезда. Уже через полчаса после аварии пассажирский поезд тронулся в путь. Движение на переезде было восстановлено.

В управлении Северо-Кавказской железной дороги сообщили ИА REGNUM, что с начала 2017 года в Минераловодском регионе водители автотранспортных средств более 80 раз нарушили правила дорожного движения. За этот период произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.