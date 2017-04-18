Водитель иномарки чудом остался жив после встречи с поездом на Ставрополье
Ставрополь, 18 апреля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае началась проверка обстоятельств аварии на железнодорожном переезде. Как ранее сообщало ИА REGNUM, под селом Куршава легковой автомобиль «Опель» угодил под пассажирский поезд.
В региональном управлении ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM озвучили подробности автоаварии. Оказалось, что 18 апреля около 10:00 водитель автомобиля «Опель Корса» остановился на железнодорожном переезде. Почему, пока неизвестно.
Водитель после остановки остался на своем месте, но не подавал сигналов тревоги и остановки машинисту. Локомотив пассажирского поезда вовремя затормозить не смог и врезался в машину.
Водитель легковушки 25 лет серьезно пострадал в автоаварии, но остался жив. У него перелом ребер и грудной клетки, травмы головы и конечностей.
Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу Невинномысска. Сейчас его проверяют на состояние опьянения.
«По факту происшествия проводится проверка, назначены экспертизы», — отметили в ГИБДД.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП не привело к серьезной задержки пассажирского поезда. Уже через полчаса после аварии пассажирский поезд тронулся в путь. Движение на переезде было восстановлено.
В управлении Северо-Кавказской железной дороги сообщили ИА REGNUM, что с начала 2017 года в Минераловодском регионе водители автотранспортных средств более 80 раз нарушили правила дорожного движения. За этот период произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.