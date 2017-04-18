Ярославль, 18 апреля, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Как стало известно ИА REGNUM, бывший директор телеканала «Первый ярославский» Алексей Бишанов в мае может возглавить ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга». Кандидатура Бишанова, по некоторым данным, согласована с председателем правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко.

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Сам Бишанов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM информацию о своем предстоящем назначении опроверг.

«Я не буду назначен директором ГАУ в мае, потому что я сейчас работаю и тружусь в городе Балашиха», — заявил Алексей Бишанов.

Сейчас Алексей Бишанов является директором муниципального информационного агентства «Большая Балашиха», в какой-то мере являющейся аналогом ярославской «Верхней Волги». Из Балашихи в Ярославль приехала и нынешний директор департамента общественных связей Ярославской области Анастасия Костикова, курирующая ГАУ «Верхняя Волга» в региональном правительстве.

Место директора ГАУ «Верхняя Волга» вакантно с декабря 2016 года, когда этот пост покинул Александр Катков. В настоящее время обязанности директора исполняет Дмитрий Радовский. По сведениям ИА REGNUM, правительство Ярославской области на протяжении четырех месяцев проверяло деятельность учреждения, но никаких нарушений найдено не было.

Алексей Бишанов руководил телеканалом «Первый ярославский» на должности замдиректора ГАУ «Верхняя Волга» с октября 2013 года по июнь 2015 года. До работы на телевидении он был директором газет «Телесемь», «Родной город», «Город».

ГАУ «Верхняя Волга» контролирует сайт и газету «Северный край Ярославский регион» и телеканал «Первый ярославский». Организация также имеет статус госзаказчика.