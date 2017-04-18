Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2017, 14:48 — ИА Регнум.

Матч, который стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону примет в рамках 24-го тура РФПЛ, состоится при полном аншлаге. Увидеть футбольный поединок между «Ростовом» и лидером турнирной таблицы российского чемпионата — столичным «Спартаком» — изъявили желание тысячи футбольных болельщиков. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 18 апреля, все билеты на предстоящую игру проданы.

Fc-rostov.ru Болельщики

Стоит учесть, что в одни руки продавалось по два билета.

Пока в продаже есть билеты на домашние матчи ростовчан с «Уфой» и пермским «Амкаром». Эти игры пройдут 25 и 30 апреля соответственно. Сегодня жёлто-синие занимают девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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Напомним, вот уже пять матчей ростовчане не могут завоевать очки и проводят встречи вничью. Зато «сухая» молодого голкипера Никиты Медведева, который заменил в воротах травмированного Сослана Джанаева, достигла 682 минут. В последний раз он пропустил гол в рамках РФПЛ 30 ноября 2016 года в гостевом матче против «Урала». Абсолютный рекорд принадлежит Руслану Нигматуллину — 939 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовая ситуация в клубе налажена, долгов в команде нет. В свою очередь, правительство Ростовской области намерено продать свои акции серьезному инвестору за символическую сумму. Власти обещают в дальнейшем помогать и поддерживать команду.