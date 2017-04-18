Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 14:50 — ИА Регнум. В медучреждения Санкт-Петербурга обратились первые полтора десятка человек, пострадавшие от укусов клещей в текущем году. При этом сами случаи присасывания клещей произошли в соседней Ленинградской области, а также зарубежных странах — Малайзии, Индии и других, в которых успели побывать петербуржцы. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

makamuki0 Клещ

По данным надзорного ведомства, первые случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории Ленобласти еще 26 марта.

«В медицинские организации обратилось 15 человек с жалобами на присасывания клещей, в том числе 3 детей <…> На тот же период 2016 г. было зарегистрировано 40 человек, обратившихся с укусами клещей, из них 7 случаев присасывания клещей отмечалось в черте города», — оценили ситуацию в Роспотребнадзоре.

Специальные акарицидные обработки помещений и территорий для избавления от клещей в связи с климатическими условиями пока не проводились: в Петербурге и Ленобласти стоит необычно холодная для этого времени года погода.

Как сообщалось, в Ленинградской области в конце марта был зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща. Им стал житель Киришского района. Однако клещ присосался к мужчине на территории соседней Новгородской области.

Врачи Петербурга в прошлом году диагностировали энцефалит более чем у 50 человек, боррелиоз — почти у сотни пациентов. При этом большинство пострадавших горожан были укушены на территориях Пушкинского, Курортного, Красногвардейского и Приморского районов, а также на территориях Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Тверской областей и Республики Карелия. В 2016 году в Петербурге был зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита у 55-летнего мужчины, которого клещ укусил в Волховском районе Ленобласти.