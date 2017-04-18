Шатура, Московская область, 18 апреля, 2017, 14:43 — ИА Регнум. С начала 2017 года в Московской области газифицировано шесть населенных пунктов. Газом снабжены порядка 3 тысяч жителей, сообщили в министерстве энергетики региона.

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В частности, газифицированы село Микулино и деревня Афанасово сельского поселения Микулинское Лотошинского района; село Кривандино сельского поселения Кривандинское в городском округе Шатура несколько улиц, новый микрорайон городского поселения имени Цюрупы Воскресенского района.

Кроме того, построен газопровод высокого давления ТИЗ «Ла Кросс» в Дубне и реконструирован участок газопровода на улице Красной в Егорьевске.

Планируется, что основная часть объектов газификации будет сдана в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году планируется газифицировать 82 сельских населенных пункта, обеспечив газом свыше 32,5 тыс. жителей. Кроме того, в этом году планируется подсоединить к газораспределительным сетям в ускоренные сроки 325 социально значимых объектов.

Напомним, в 2016 году план по развитию газификации в Подмосковье выполнили на 100%. За год было построено и введено в эксплуатацию 80 объектов газификации.