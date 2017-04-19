Москва, 19 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

Учиться сейчас стало очень модно. Рынок образовательных услуг насыщен всевозможными тренингами и программами, обещающими в кратчайшие сроки освоить машинопись, йогу и госзакупки. Обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин делится впечатлениями о книге, позволяющей даже не обучить читателя, а смоделировать его гениальность.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Книжка называется «Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным», написала ее Джули Дирксен. Книга рассказывает об обучении в бизнесе и как сделать его (обучение) еще лучше.

В книге есть все, что нужно успешному человеку, чтобы обучаться эффективно. Рисунки, стрелки, цифры, разные шрифты, картинки — короче говоря, обилие наглядного материала, избавляющее от необходимости самостоятельно выстраивать в мыслях систему. Ее удобно выстроил за него автор. Вероятно, множество элементов дадут читателю шанс ускорить свое читательское развитие, прямо как это делал Нео в «Матрице»: подключился к смоделированной гениальности, загрузил прямо в мозг — и весь кун-фу твой.

Увы, в нашей действительности, где мы — не избранные спасители мира, подобные фантастические методы оборачиваются разглядыванием картинок и чтением по слогам. Как в старом анекдоте про дневник нового русского: «Читал пейджер. Много думал».

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