Астрахань, 18 апреля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В Астраханской области для совершенствования навыков и умений преодолевать преграды городского пространства группа молодых людей выбрала мемориал, увековечивающий память героев Великой Отечественной войны. Как видно на видео, размещенном в сети, парни прыгают по мемориальным плитам, на которых высечены имена советских солдат, защищавших Родину от фашистских захватчиков в далекие 40-е, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Видео размещено Ахтубинск СЕГОДНЯ

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«Акробатические этюды» под сопровождение энергичной музыки один из молодых людей выполняет и вокруг Вечного огня. Не смущает паркурщика и лежащие у мемориала венки. Молодой человек явно доволен собой.

Последует ли наказание за такую выходку, пока неизвестно. Вероятно, видео заинтересует региональную прокуратуру и будет проведена проверка.

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Вандалы разгромили кладбище в Астрахани

Напомним, Вечный огонь становится объектом вандалов не первый раз. Так, в мае 2015 года неизвестные бросили в горелку Вечного огня бутылку из-под пива, затушив его. По факту осквернения мемориала полиция провела проверку, а местные власти пообещали установить на мемориале камеры видеонаблюдения. Между тем проводившие следственные действия стражи порядка не обнаружили осколков бутылки и решили дело не возбуждать. Сообщалось, что огонь погас из-за самопроизвольного отключения оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, «танцы», которые две студентки устроили у Вечного огня в городе Горячий Краснодарского края, безнаказанными не остались. Выложенное во интернет видео несовершеннолетние девушки практически сразу удалили, позже извинившись за свой поступок. В отношении родителей девушек уже составлены протоколы за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию детей. Им грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Прокуратура пообещала провести проверку и дать уголовно-правовую оценку действиям подростков.