Таллин, 19 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум.

Полиция безопасности Эстонии представила публике новый выпуск своего Ежегодника, где поделилась результатами работы за прошлый год и назвала главные опасности для государства. Таковыми оказались исламисты и Россия, причем, судя по количеству отведенных ей публикаций, Россия опаснее втройне. Постоянный автор ИА REGNUM Лев Евгеньев делится впечатлениями от изложенного в Ежегоднике.

Kapo.ee Арнольд Синисалу

Этот предполагающийся быть аналитическим документ, выдержанный в стиле художественной публицистики, не требует для себя доказательной базы. Так, голословно Россия называется в нем агрессором, надеющимся ослабить Евросоюз, а ИА REGNUM регулярно попадало в список «врагов Эстонии», причем однажды — за перепечатку материала эстонского же СМИ.

Впрочем, претензии эстонских спецслужб в отношении российской прессы распространяются на многие издания, говоря точнее — на политику российских СМИ вообще, а еще точнее — видимо, на сам факт их существования.

По мнению авторов Ежегодника, эти СМИ ведут регулярную подрывную деятельность на информационном поле Эстонии, а также раскидывают бесконечные щупальца Кремля по всей Европе. Чего стоит одна только идея открыть в ЕС русскоязычный медиацентр с координаторами в виде пророссийских изданий Эстонии, Бельгии и Германии. Еще два года назад, утверждает Ежегодник, они договорись создать проект для борьбы с информвойной, ведущейся против России. Уточним, что, хотя речь идет о проекте, находящемся в стадии планирования, он уже попал в перечень событий прошлого года. Хотя в этом же списке есть и события нынешнего года, и даже будущего. Может, это делается для внесения в повествование дополнительного драйва?

Увлекательные рассказы эстонского Ежегодника об «агентах ФСБ», «госперевороте в Черногории под руководством ГРУ» и других неожиданных событиях читайте в материале: Полиция безопасности Эстонии: Россия окружает!

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