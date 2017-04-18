Ватикан, 19 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.

Встреча Дональда Трампа и папы римского Франциска ожидалась на саммите G7, как предполагали некоторые издания. Такая информация прошла в конце февраля. Сейчас, однако, ряд светских и католических СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что встреча не состоится. Подробности этой интриги, суть которой состоит в попытке выстроить образ отношений между Трампом и папой Франциском за их спинами, разбирает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Ранее, со ссылкой на инсайдерскую информацию, католический портал приводил сведения о том, что возможность для встречи двух лидеров есть, да и в целом со стороны Трампа быть в Италии и не встретиться с папой — было бы невежливо. Теперь уже инсайдеры говорят иное: у Трампа не будет физической возможности посетить Рим, откуда он смог бы отправиться в Ватикан. Опять-таки источники успокаивают, что встреча когда-нибудь состоится, просто не сейчас и неизвестно, когда.

Интересная вырисовывается картина: сначала называется время и место встречи, по информации от неизвестных дипломатов, а потом все по той же схеме отменяется. Как можно было заметить, за февральскими публикациями о встрече папы Франциска и Трампа произошла информационная атака на доверенное лицо Трампа — Стивена Бэннона. Бэннону поставили на вид участие в конференции в Ватикане три года назад, где Бэннон представил свою программу революционного изменения США и вообще всего мира. Причем организатором конференции был оппонент папы, кардинал Берк.

Нынешняя волна в прессе последовала за ударом США по Сирии, при том что в сирийском вопросе Святой престол прислушивается к мнению местных католических и греко-католических епископов, предпочитающих Асада боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Удар США епископы оценили в негативном ключе. И, несмотря на то, что папа воздержался от резких оценок, американский католический портал Crux прямо поставил вопрос: так есть ли у Трампа с папой расхождения по поводу Сирии? Так почему же вся эта информационная игра за спинами двух лидеров больше похожа на попытку разладить отношения, чем создать их, и при чем тут Россия?

Читайте анализ события в статье: Президента Трампа и папу Франциска пытаются разыграть в «пинг-понг»

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