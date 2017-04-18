Киев, 18 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Отношения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и главы Белоруссии Александра Лукашенко испортились из-за колбасы. Об этом во вторник, 18 апреля, написал депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко на своей странице в соцсети Facebook.

Charly_7777 Колбаски

По его словам, в 2007-м или 2008 году Лукашенко перед Пасхой решил отправить корзинку с колбасками Тимошенко, но данный презент до тогдашнего премьер-министра Украины так и не дошел.

Через несколько недель, отмечает украинский депутат, состоялся разговор Лукашенко с Тимошенко и, кроме всего прочего, батька спросил: «Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?».

«Тимошенко не поняла вопрос, и Лукашенко понял, что колбасу она даже не пробовала, — пишет Денисенко. — После этого отношения Лукашенко-Тимошенко явно ухудшились».

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