Уфа, 18 апреля, 2017, 14:18 — ИА Регнум.



Manuka Тучи

Во вторник, 18 апреля, в администрации столицы Башкирии прошло заседание антикоррупционной комиссии, члены которой рекомендовали сити-менеджеру Иреку Ялалову уволить первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова. На заседании рассматривался ряд фактов, выявленных кремлевским управлением по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент ИА REGNUM. В частности в 2012 году Филиппов, уже будучи замом сити-менеджера, поспособствовал своей сестре Елене Горской в деле получения земельного участка в центре города без аукциона и торгов. Ялалов утвердил решение комиссии — Филиппов уволен.

Читайте также: Скандал в мэрии Уфы: вопрос первого вице-мэра рассмотрит комиссия

В последнее время уфимская мэрия в Башкирии устойчиво ассоциируется с различными скандалами и разговорами об отставке. ИА REGNUM неоднократно писал о сложных взаимоотношениях уфимского сити-менеджера Ялалова и его первого заместителя Филиппова. На фоне и без того неспокойной ситуации в начале марта в связи с подозрением по обвинению в покушении на мошенничество был задержан заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хасанов.

Тучи над мэрией сгущались давно

Как считает политолог Дмитрий Казанцев «негативный фон в отношении вице-мэра как снежный ком стал появляться еще с первых месяцев 2017 года, а до этого расследование правоохранителей то набирало обороты, то вновь приостанавливалось в связи с недостаточностью материалов для возбуждения уголовного дела». Сыграл свою роль и профессионализм высокооплачиваемых адвокатов господина Филиппова, умело нивелирующих уголовное производство силовиков.

По сути, череда коррупционных скандалов нанесла значительные репутационные издержки уфимской мэрии, которые ассоциировались именно с фигурами Александра Филлипова и его коллеги Ильдара Хасанова, занимающими должности замов мэра Уфы Ирека Ялалова. «Причины вполне понятны. Это и вопросы правоохранителей по коррупционным факторам в реализации одной из жилищных госпрограмм в башкирском мегаполисе, и иные ситуации с ресурсными вопросами, в ходе которых были выявлены факты лоббирования бизнес-интересов тех или иных предпринимателей со стороны муниципальных чиновников высокого ранга», — отмечает Казанцев.

Политолог, доцент БАГСУ Николай Евдокимов полагает, что предпосылки недовольства уфимскими менеджерами были видны уже на прошлой неделе, когда глава региона жёстко отреагировал на многочисленные вопросы, связанные с качеством управления в Уфе: «Прямая линия с Рустэмом Хамитовым чётко обозначила, что власть беспокоит тот факт, что вопросы, которые должны решаться на уровне городской администрации, адресуются к власти региональной» — полагает эксперт. Действительно, критическая масса проблем, связанных с состоянием дорог, борьбой со снежными заносами, работой транспорта и другими зонами ответственности муниципалитета, превысила все разумные нормы».

«Уфа является лицом республики, городом, в котором концентрируются финансовые средства региона, его промышленный и интеллектуальный потенциал. То, что республиканская власть вынуждена постоянно оправдываться за ситуацию в столице Башкортостана свидетельствует о неудовлетворённости населения работой городской администрации. Как следствие, уфимцы апеллируют к руководителям более высокого уровня, надеясь, что они смогут сдвинуть дело с мёртвой точки», — отмечает эксперт.

Очевидно, что рано или поздно терпение руководства республики должно было лопнуть. Катализатором здесь стали подозрения о наличии коррупционной составляющей в деятельности ряда городских руководителей. «Вне зависимости от того, какое решение в итоге примет суд, подобные скандалы очень сильно подрывают доверие к институту власти как таковому. Поэтому рассчитывать, что данный скандал будет оставлен без внимания вышестоящих органов власти было бы наивно», — полагает Евдокимов.

Чего ждать дальше?

Отстранение двух замов означает необходимость перезагрузки в работе уфимской мэрии, полагает представитель АПЭК в Башкирии Дмитрия Михайличенко. «Решение уволить Филиппова — это прямое следствие недовольства работой уфимской мэрии Рустэма Хамитова, — отметил эксперт. — В ходе общения главы Башкирии с жителями республики в прошлый четверг был четко озвучен тезис: уфимская мэрия работает, прежде всего, на удовлетворение интересов крупного бизнеса и недостаточное внимание уделяет проблемам простых горожан. Фактически, глава Башкирии дал понять уфимской мэрии: хватит плясать под дудочку крупных застройщиков в Уфе. В этой связи увольнение Филиппова вполне логично и свидетельствует о том, что формат работы уфимской мэрии будет пересмотрен».

Читайте также: Глава Башкирии не боится отставки

«При этом я бы не стал сейчас говорить о реальном конфликте между главой Башкирии Хамитовым и сити-менеджером Уфы Ялаловым. Не сомневаюсь, что депутаты уфимского горсовета понимают, что к чему. Впрочем, я думаю, ситуация так остро сейчас не стоит. На мой взгляд, скорее целесообразно вести речь о попытках разжечь конфликт, а не о реальных противоречиях главы Башкирии и уфимского сити-менеджера. Увольнение Филиппова и ситуация с Хасановым — очень резонансные поводы. Сейчас уместным является не конфронтационный, а компромиссный сценарий», — подчеркнул Михайличенко.

Читайте ранее в этом сюжете:Обыск у вице-мэра Уфы: рутина в тренде или разборки элит?