Ереван, 18 апреля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Состоявшийся в Турции конституционный референдум приведет к нестабильности в этой стране, в курдских районах, в частности. Об этом 16 апреля на пресс-конференции в Ереване заявил директор Института Кавказа Александр Искнадарян.

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По его словам, данный референдум стал очередным шагом по азербайджанизации Турции и превращению этой страны в султанат. В этом контексте эксперт не исключил репрессии на либеральную часть турецкого общества, которая в основном выступала против референдума и увеличения полномочий президента. «Вешать людей не будут, однако определенные наказания будут, что приведет к нестабильности, которая может продлиться вплоть до следующих выборов», — подчеркнул политолог.

Искандарян также считает искусственной дискуссию внутри Турции о проведении референдума относительно вступления в ЕС. «Переговоров и перспектив вступления Турции в ЕС не существует», — отметил он. Вместе с этим эксперт добавил, что в отличие от ЕС для НАТО эта страна имеет чрезвычайно приоритетное значение, поскольку находится в важном геополитическом и географическом регионе. «Следовательно, все разговоры об исключении Турции из НАТО после проведения этого референдума просто несерьезны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по изменениям конституции Турции прошел 16 апреля. За реформу основного закона проголосовали 51,2% участников референдума, против — 48,8%. После изменения конституции Турция станет президентской республикой с усиленными полномочиями главы государства.

Население самых развитых турецких городов, таких как Стамбул, Анкара и Измир, вилайетов средиземноморского побережья проголосовали «против» изменений в Конституции.

По результатам референдума президент Реджеп Тайип Эрдоган получит расширенные полномочия. Теперь он сам будет назначать вице-премьеров (должность премьер-министра будет упразднена), судей Конституционного суда и членов Верховного совета судей и прокуроров, распускать парламент, а также вводить чрезвычайное положение. Кроме того, Эрдоган сможет оставаться у власти до 2029 года.

По словам директора Института востоковедения Национальной академии наук Армении, профессора Рубена Сафрастяна, с большой долей вероятности уже сегодня можно прогнозировать, что в 2029 году у власти в Турции по-прежнему будет находиться Реджеп Эрдоган.

«Итоги референдума, конечно же, были прогнозируемы. Впрочем, прогнозируемо было и протестное голосование электората крупных городов: Стамбула, Анкары, Измира. В основном Эрдогана поддержало, отставшее от современных политических импульсов, население центральных административных районов, т.н. «глубинка», — цитирует тюрколога АрмИнфо.

Сафрастян объясняет подобное положение дел незнанием подавляющего большинства турецкого электората сути, конституционных изменений. В этом свете, эксперт предрекает для Турции довольно напряженный год, прогнозируя резкое усиление и проявление в стране экстремистских тенденций.

Сафрастян считает, что итоги референдума позволяют говорить о внутриполитической борьбе в Турции в ближайшие два года с участием парламентариев и кругов, выступающих против политики Эрдогана. «Учитывая личные качества турецкого президента, можно с уверенностью отметить факт возвращения Турции во времена Ататюрка. И, тем не менее, его пребывание у власти, будет сопровождаться постоянной угрозой форс-мажора и возможностью его противников пойти ва-банк», — сказал тюрколог.

Говоря о армяно-турецких отношениях, Сафрастян отметил, что отсутствие приоритетной геополитической значимости Армении в глазах Турции — залог отсутствия изменений в отношениях Еревана и Анкары и в период последующий референдуму.

«В этом свете, ожидать после конституционных изменений каких-то новых, направленных на сближение тенденций в политике Турции в отношении Армении бессмысленно. Внутренние и внешние проблемы Турции вряд ли позволяют рассчитывать на какие-то шаги Анкары в направлении Еревана. При этом, важно отметить, отсутствие экономики в числе факторов способных побудить турецкую политическую элиту изменить существующие в отношении Армении практически единые подходы», — подчеркнул эксперт.

По его прогнозам, Анкара предпримет все возможные усилия для воспрепятствования создания по примеру Ирака курдского самоуправления в Сирии. Именно это будет первой и самой главной целью внешней политики Турции, побуждающей ее все глубже и глубже втягиваться в ближневосточные дела.

«Что же касается возможности признания Турцией факта Геноцида армян в Османской империи, на фоне растущей в данной стране атмосферы страха, подобная возможность практически полностью исключается», — подытожил Сафрастян.

По мнению тюрколога Левона Овсепяна, после референдума Турция станет ещё более непредсказуемой страной. Эксперт также напомнил, что самые крупные города сказали Эрдогану «нет», его поддержала глубинка, фермеры и консерваторы.

Овсепян подчеркнул, что результаты референдума обязательно отразятся и на внешнеполитических отношениях Турции.

«Турция становится все более непредсказуемой, что зачастую приводит к агрессии. Турция становится неконтролируемой со стороны международного сообщества», — пояснил он.

По его словам, антиармянская политика Турции продолжится и нет оснований говорить о перспективах улучшения армяно-турецких отношений.