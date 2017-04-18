Киев, 18 апреля, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Канады с просьбой оказать помощь в установлении и поиске авторов книги бывшего президента страны Виктора Януковича «Украина — страна возможностей», пишет издание «Украинские новости».

Saeima Виктор Янукович

Обратиться к властям Канады прокуратуре разрешил суд, говорится в определении суда от 6 апреля. По версии Генпрокуратуры, договор между типографией «Новый мир» в лице генерального директора бывшим президентом Украины был заключен в Донецке 18 июля 2011 года.

Согласно договору, Янукович обязался написать книгу и передать издательству имущественные права на нее в обмен на вознаграждение в 32 млн гривен и тираж в 1 млн экземпляров. Типография обусловленный тираж экземпляров книги не издала, однако средства на счета Януковича в размере 26,5 млн гривен перечислила.

В судебном решении говорится, что устанавливаются лица, которые являются настоящими авторами текстов данной книги, обстоятельства и время их написания.

К властям Канады прокуратура обратилась в связи с тем, что разделы книги, написанные в период с марта по май 2011 года, направлялись на электронный ящик, зарегистрированный в Канаде.

По мнению обвинения, адресат может знать авторов книги. Услуги по регистрации и доступу к этой электронной почте в указанный период предоставлялись канадской компанией SHAW. Прокуратура надеется на предоставление временного доступа к информации по этому электронному ящику.