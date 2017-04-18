Москва, 18 апреля, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Армия Северной Кореи готова ответить на ядерную войну, если ее развяжут США, заявил полномочный министр посольства КНДР Зин Чжон Хеп.

(stephan) Флаги КНДР

«Наша армия и наш народ готовы ответить на любые агрессивные действия со стороны США и со стороны враждебных сил. Если они захотят ядерной войны, то мы можем ответить ядерной войной, если они хотят всесторонней войны, мы готовы и на всестороннюю войну», — сказал Зин Чжон Хеп на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Госдуме.

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С 2006 года Совбез ООН принял шесть резолюций в отношении Пхеньяна, чтобы заставить его отказаться от ядерных и ракетных разработок. После удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против Пхеньяна.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-президент США Майк Пенс заверил Японию в приверженности Вашингтона к сдерживанию КНДР в ее ядерных и ракетных разработках.