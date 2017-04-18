Луганск, 18 апреля, 2017, 13:56 — ИА Регнум.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

На луганском фронте пасхальное перемирие продержалось неполные двое суток. Но уже вечером 17 апреля и в ночь на 18 апреля жители западных окраин города Первомайск и поселка Калиново (ЛНР) вновь услышали залпы из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Потом раздалась стрельба из зенитных установок ЗУ-23.

По жилым кварталам Первомайска и поселку Калиново, где нет ни позиций республиканцев, ни бронетехники, украинские военные снова открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов. Обстрел длился более 40 минут. Огонь велся с позиций ВСУ, расположенных у села Катериновка Попаснянского района. А ночью на этом же участке фронта украинские военные опять открыли огонь из минометов и противотанковых гранатометов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Местные жители отмечают, что на протяжении прошлой недели в распоряжение группировки сил «АТО», дислоцирующейся в городе Попасная и вокруг него, прибывали дополнительные единицы украинской бронетехники, в том числе — самоходные артиллерийские установки. Также в Попасную, по приглашению украинского военного командования, была направлена группа иностранных военных инструкторов, разговаривающих на английском языке.