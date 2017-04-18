Асунсьон, 18 апреля, 2017, 13:49 — ИА Регнум.



(сс) Agencia de Noticias ANDES Президент Парагвая Орасио Картес

Действующий президент Парагвая Орасио Картес объявил, что «ни в коем случае» не будет регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2018 года, что позволяла ему ранее принятая конституционная поправка, вызвавшая волну протестов и насилия в Асунсьоне в конце марта, сообщает интернет-портал UltimaHora.

Картес сообщил о своем решении главе парагвайской Епископской конференции Эдмундо Валенсуэла в письме, которое также было опубликовано на странице президента в Twitter.

«Я имею честь обратиться к Вашему превосходительству, чтобы уведомить Вас о своем решении не регистрироваться ни в коем случае в качестве кандидата на пост президента Республики, избираемого на срок с 2018 по 2023 год», — говорится в письме.

«Я надеюсь, что этот жест послужит налаживанию диалога, направленного на институциональное укрепление Республики и гармоничное сосуществование между парагвайцами», — добавил Картес.

Президент объявил о своем решении в тот же день, когда крупнейшая оппозиционная партия, Аутентичная радикально-либеральная партия Парагвая, созвала демонстрацию на 18 апреля в Асунсьоне против конституционной поправки, позволяющей президентам страны баллотироваться на два срока подряд, что ранее было запрещено Конституцией.

На 18 апреля также запланирован на третий раунд переговоров в рамках круглого стола, который ранее созвал Картес для урегулирования политического кризиса. Либерально-радикальная партия отказалась участвовать в переговорах круглого стола, требуя отмены поправки о втором сроке в качестве условия для участия в диалоге политических сил.

Напомним, что президент Картес призвал к диалогу после инцидентов 31 марта в Асунсьоне, когда протестующие подожгли здание Конгресса, где заседает парламент страны, а также погиб один из активистов Либерально-радикальной партии.

Насилие вспыхнуло после того, как 25 сенаторов Конгресса на закрытом заседании одобрили проект поправки, продвигаемый правой партией Колорадо (Красной партией) президента Картеса и коммунистическим Фронтом Гуасу бывшего президента Парагвая Фернандо Луго.