Москва, 18 апреля, 2017, 13:34 — ИА Регнум.

Тушинский суд Москвы отклонил гражданский иск стюардессы Ирины Иерусалимской к компании «Аэрофлот», касающийся требований авиакомпании к размеру одежды и росту бортпроводников, говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«Рассмотрев иск заявительницы, суд не нашел основания для удовлетворения ее требований», — сообщили в суде.

Иерусалимская требовала взыскать 1 млн рублей компенсации с авиакомпании в качестве возмещения морального вреда и удержанной заработной платы.

По мнению истицы, требования к членам экипажа иметь определенный рост и размер одежды является дискриминационным. Заявительница утверждает, что ее перевели на внутренние рейсы из-за несоответствия ограничениям, что привело к снижению ее зарплаты.

Кроме Иерусалимской, на внутренние рейсы, вылетающие ночью либо рано утром, были переведены еще несколько стюардесс.