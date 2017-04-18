Число безработных за неделю снизилось в 80 регионах России
Москва, 18 апреля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В России за неделю (5−12 апреля) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2% и составила 891 тыс. 905 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 056 тыс. 020 человек.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 80 регионах.
Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Алтай, Тува, Якутия, Дагестан.
В Архангельской области численность безработных не изменилась.
По состоянию на 12 апреля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 млн единиц.
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Как сообщало ИА REGNUM, с сначала 2017 года по 25 января в России численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти до середины марта. С 14 марта и по настоящее время количество безработных граждан начало убывать.
Добавим, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в России нет предпосылок для роста безработицы.
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