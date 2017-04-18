Вашингтон, 18 апреля, 2017, 13:34 — ИА Регнум.



Eva Rinaldi Роберт Паттинсон

Роберт Патиссон заинтересован в съемках спин-оффа «Сумерек», об этом сообщает портал Hollywood.com

Издание пишет — недавно журналист Yahoo спросил актера о том, что он знает о слухах по поводу того, что его персонаж Эдвард получил свой собственный спин-офф.

«А что, они правда решили расширяться? Это что, я получу свой собственный спин-офф?», — решил отшутиться Роберт Патиссон.

После этого актер добавил, что подобное всегда вызывает у него любопытство.

«В любом месте, где есть массовая аудитория, мне всегда нравится идея дразнить людей, может быть, это слишком радикальный способ, но это может быть довольно забавно. Но да, мне всегда любопытно», — пояснил актер.

Цикл фильмов «Сумерки» снят по одноименной серии популярных романов Стефани Майер, в них рассказывается о Девушке Белле Свон, имеющей любовные отношения с вампиром